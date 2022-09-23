Ligin 5'inci haftasında oynanan Boluspor müsabakasının ardından Turgay Altay'la yollarını ayıran sarı-kırmızılılar listesinde yer alan çalıştırıcıların hiçbiriyle anlaşamadı. Son olarak Schalke 04'ün U17 takımını çalıştıran Onur Cinel'le ciddi şekilde ilgilenen sarı-kırmızılılar Alman kulübünden olumsuz yanıt gelmesiyle B planını devreye soktu.

Sarı-kırmızılıların Cinel'in ardından eski çalıştırıcı Bayram Bektaş üzerine yoğunlaştığı ifade edildi. Göztepe 'de 2018-2019 sezonunda Süper Lig 'de görev yapan ve son olarak Yılport Samsunspor'u çalıştıran Bektaş'la görüşme yapılacağı kaydedildi. Bayram Bektaş'ın birden fazla yabancı dil bilmesinin avantaj olduğu da vurgulandı. Bektaş'ın yanı sıra listede Tamer Tuna, Fuat Çapa, Mustafa Kaplan ve Mustafa Dalcı gibi isimler alternatifler arasında yer alıyor.

DHA