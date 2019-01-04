Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, Antalya kampının üçüncü gününde sarı-kırmızılı futbolcuların Belek Turizm Merkezi’nde kamp yaptıkları otelde çift idmanla çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışan futbolcuların, otelin sahasında gerçekleştirdikleri akşam idmanında ise taktik çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.