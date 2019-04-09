Sarı-kırmızılıların başında ligde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan teknik direktör Tamer Tuna sıkı yönetim ilan ederken, tesislerin kapısını herkese kapattı. Futbolcularıyla uzun toplantılar yapan Tuna'nın özellikle taraftarla arbedeye giren Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk'le özel olarak ilgilendiği bildirildi. İlk kez tribünlerin protestosuna maruz kalan Başkan Mehmet Sepil ve yönetimin de cumartesi günü deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasına kadar tesislerde olacağı vurgulandı.

Yeni bir sayfa açmak isteyen Göz-Göz'de Sepil'in takımdan umutsuzluğa kapılmamasını istediği ve herkese sonuna kadar güvendiğini dile getirdiği ifade edildi. Tamer Tuna'nın da oyuncularına, "Kötü bir hafta geçirdik. Ancak 7 oynanmamış maçımız var. Biz Göztepe'yiz, Süper Lig'de kalacağız. Taraftar hep yanımızda olacak. Kendimizi toparlamalıyız, inanmalıyız ve pes etmemeliyiz" cümlelerini kullandığı belirtildi. Adeta kader maçlarına çıkacak Göz-Göz, Çaykur Rizespor deplasmanının ardından, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Medipol Başakşehir (D), Antalyaspor, Sivasspor, Bursaspor (D) ve Ankaragücü ile karşılaşacak.

RAKİP BURUK OLACAK

Çaykur Rizespor'la cumartesi günü deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe, eski çalıştırıcısı Okan Buruk'a rakip olacak. Sarı-kırmızılıları 2016-17 sezonunda 1. Lig'de çalıştıran Buruk, 25. hafta sonunda görevinden ayrıldı. Ardından Akhisarspor'a imza atan genç teknik adam geçen sezon Göztepe'ye karşı 2 maça çıktı. Buruk yönetimindeki Akhisarspor, İzmir'de Göztepe'ye 2-0 yenilirken, Akhisar'daki randevu 1-1 sona erdi. Okan Buruk bu sezon ise Çaykur Rizespor'la özellikle ikinci yarıda iyi bir çıkış yakaladı. Devreye 12 puanla sonuncu sırada giren Karadeniz ekibi Buruk'la birlikte ikinci yarıda tam 22 puan toplayıp üst sıralara yükseldi. Çaykur Rizespor, 27. haftanın kapanış maçında ise evinde Beşiktaş'a 7-2 yenilerek tarihinin en farklı skorlarından birini aldı.

DHA



