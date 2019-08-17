İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig'de Göztepe, yeni sezonun ilk maçında yarın Antalyaspor'u ağırlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Zorbay Küçük'ün yöneteceği 90 dakikayı Beinsports yayınlayacak. Bilet fiyatları kale arkası 27.5, misafir 35, maraton 109, kapalı 189, VIP tribün 297 TL olarak belirlendi. Biletlere satışa çıkar çıkmaz yoğun ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar stadı yine tıklım tıklım dolduracak.

Geçen sezon küme düşmekten son hafta son dakikalarda kıl payıyla kurtulan Göz-Göz yine korkulu rüya görmemek için lig maratonu öncesi 7 transfer yaptı. Göztepeli futbolcular, aileleri, teknik heyet, Başkan Mehmet Sepil ve yönetim, lig maratonu öncesi kahvaltıda bir araya gelerek moral depoladı. Geçen sezonki korkuyu yeniden yaşamak istemediklerini söyleyen Teknik Direktör Tamer Tuna, lige iyi başlayıp iyi bitireceklerini dile getirdi.

GÖZTEPE

Beto - Gassama, Titi, Sanneh, Leo, Poko, Castro, Yasin, Deniz, Serdar, Eren