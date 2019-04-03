Göz-Göz'ün Süper Lig'e yükseldiği 2016-2017 sezonunda takımın yıldızları olan, başarılı performanslarını geçen sezon da sürdüren ikili, bu sene ise düşüşe geçti. Sağ kanat ve bekte görev yapabilen Tayfur, son 7 Süper Lig maçında hiç dakika alamadı. Son olarak 19'uncu haftada Bornova Stadı'nda 1-0 kaybedilen Galatasaray karşılaşmasında 8 dakika oynayan 26 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Tamer Tuna'nın göreve gelmesine rağmen şans bulamadı.

Tayfur bu sezon toplam 16 maça çıkarken, 680 dakika görev aldı. Tayfur, geçen sezon ise 25 müsabakada 1213 dakika oynayıp 5 kez fileleri sarstı. Sezona çok iyi başlayan sol kanat Halil Akbunar da son haftalarda yedek kulübesine mahkum oldu. En son 2-1 kaybedilen Kayserispor deplasmanında sahaya on birde çıkan Halil, son 4 maçta ise yedeklerin arasında oturdu. Halil 4 karşılaşmada yalnızca 46 dakika oynadı. Tayfur ve Halil'le son maçlarda umduğunu bulamayan Göz-Göz, kanatlarda Yasin-Serdar ikilisiyle sahaya çıktı. Halil de geçen sezon Süper Lig'de 31 maç oynayıp istikrarlı bir görüntü ortaya koymuştu. Tamer Tuna'nın Akhisarspor maçında da kanatlarda Yasin ve Serdar'ı tercih edeceği öğrenildi.

DHA