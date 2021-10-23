Düşme hattındaki Göztepe ’nin bugün konuğu ise lider Trabzonspor . Sarı-Kırmıızlılar, teknik direktör Nestor El Maestro'nun koltuğunun sallantıda olduğu bir dönemde geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'yı devirdi. Göz Göz şimdi ise Bordo-Mavili ekip karşısında hem zafere uzanmayı hem de ateş hattından bir an önce kurtulmayı bekliyor. Fakat zorlu mücadelede kaptan Halil Akbunar takımını yalnız bırakacak. Gözler ise geçtiğimiz hafta Paşa karşısında 82'de oyuna girip, 86'da galibiyeti getiren golü kaydeden Tijanic'te olacak. Teknik direktör El Maestro, Fırtına karşısında Sloven orta sahaya bir hayli güveniyor.

3 eksik var...

Göztepe, 24 yaşındaki futbolcunun önderliğinde 2017-18'den beri içeride deviremediği Karadeniz ekibi karşısında mutlak 3 puan almayı hedefliyor. Bu arada diz yan bağlarındaki sakatlık nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Halil dışında stoperler Wilker Jose Angel Romero ve Marko Mihojevic de Trabzon karşısında oynayamayacak.