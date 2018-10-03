Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde sürdüren Sarı- Kırmızılılar’da Halil Akbunar sıkıntısı yaşanıyor.

Atiker Konyaspor mücadelesinin 30’uncu dakikasında sakatlanıp yerini Tayfur’a bırakan Halil’de ödem tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Halil Akbunar’ın yapılan değerlendirmesinde sol kasık adalesinde zorlamaya bağlı ödem ve kanama saptandı. Tedavisine başlanan oyuncumuzun durumu maç günü netlik kazanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Halil için seferberlik ilan eden İzmir ekibinde sakatlıkları süren stoper Kadu ve orta saha Atakan da kesin olarak İstanbul’a götürülmeyecek.