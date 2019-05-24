Göztepe’de gündem Yasin

Süper Lig’de sezonun son haftasında pazar günü Ankaragücü ile evinde oynayacağı karşılaşmayı kazanıp kümede kalışını ilan etmek isteyen Göztepe, adeta tek yürek oldu. Tarihi maça çıkmaya hazırlanan Sarı- Kırmızılılar Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde tüm kapıları dış dünyaya kapatırken, Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulu üyeleri seferberlik ilan etti. Bir an olsun takımı yalnız bırakmayan Sepil’in bütün gününü Urla’da geçirdiği öğrenildi. Sağlık ekibi ise geçen hafta Bursaspor maçında görev almalarına rağmen tam olarak iyileşmeyen Serdar ve Jerome’un yanı sıra yaklaşık 5 haftadır takımdan uzak kalan Yasin’i Ankaragücü maçına yetiştirmek için mesailerini sıklaştırdı.