Birçok oyuncusuyla sözleşmesi sona erecek olan Göztepe’de yönetim kolları sıvadı.

Takımı gruplar halinde tesislerde toplayan İzmir ekibi sözleşme uzatma görüşmelerine başladı. İlk masaya oturulan isim ise takımın deneyimli stoperi Titi oldu. 2015’te Kasımpaşa’ya gelen, ardından da Bursaspor’da forma giyen 32 yaşındaki oyuncunun iki sezon önce geldiği İzmir ekibi ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Deneyimli ismi takımda tutmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe’nin de radarına giren stopere 3 yıllık yeni mukavele önerdi. Titi’nin de Göztepe’de kalmaya sıcak baktığı ifade edilirken görüşmelerin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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Görüşmeler sürecek

Titi sonrası Göztepe’de görüşmelere hız kaybetmeden devam edilecek. Soner Aydoğdu ve Napoleni ile de masaya oturulacak. Yönetimin takımda tutmayı asıl düşündüğü isim ise performansıyla ligin öne çıkan isimleri arasına giren Serdar Gürler. Bu oyuncunun menajeriyle de masaya oturacak. Sözleşmesi bitecek olan Mossoro ise yolcular arasında.

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