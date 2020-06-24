Süper Lig’de üst üste Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor yenilgileriyle taraftarını üzen Göztepe’de sözleşmesi sezon sonunda bitecek kaleci Beto’ya talipler artarken, yönetim, Portekizli file bekçisinin ayrılık ihtimaline karşı alternatif isimler belirlemeye başladı. Beto’ya ülkesi Portekiz’in Sporting Lizbon takımının yanı sıra Türkiye’de Beşiktaş’tan sonra Galatatasaray’ın da talip olduğu iddia edildi. Geçen hafta Rizespor deplasmanında ayağı kırılan yıldız file bekçisi Muslera’dan uzun süre yoksun kalacak Galatasaray’ın serbest kalacak Beto’ya menajeri aracılığıyla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi. Göztepe yönetiminin ise deneyimli kalecinin ayrılma ihtimaline karşı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un kalecisi İbrahim Sehic’i listesine aldığı vurgulandı.