Göztepe’de gözler Ömer Bayram’da

Göztepe, sol bek ve stoper takviyesine öncelik verecek. Daha önce Hatayspor’dan sağ bek Murat Paluli, Menemenspor’dan stoper Veli Çetin, Pendikspor’dan sol kanat Batuhan Kırdaroğlu gibi alt liglerden isimlerle sözleşme imzalayan İzmir ekibi, geçen sezon sorun yaşadığı bölgeler olan stoper ve sol bekte nokta takviyeler yapmak istiyor.

Defansın solunda sakatlık problemleri yaşayan Traore ve kiralık olarak gelen Agbenyenu ile yollarını ayırıp Berkan’la nikah tazeleyen Göztepe, listesindeki Galatasaraylı Ömer Bayram’ı bekliyor. İzmir temsilcisi, stoper ve sol bek sorununu çözdükten sonra listesindeki diğer transferlere yönelecek.