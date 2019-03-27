Göztepe’de golcü sevinci

Kümede kalmak için mücadele eden Göztepe, milli maçlar nedeniyle verilen arada 1. Lig ekibi Altınordu’yu özel maçta 5-4 yenerken, bu sezon en çok eleştirilen futbolcuların gösterdiği iyi performans teknik ekibi umutlandırdı. Traore’nin sakatlanmasıyla sol bekte görev almaya başlayan ancak beklentileri karşılayamayan Berkan, Altınordu müsabakasında gol atıp moral bulurken, hücum oyuncuları Jerome, Ghilas ve Gouffran da olumlu bir görüntü ortaya koydu.

Jerome maçın 40. dakikasında kafayla topu ağlara bırakırken, Ghilas da penaltıdan gol attı. Geçen sezondan bu yana bir türlü patlama yapamayan Gouffran’ın da 90. dakikada skor üretmesi sevinç yarattı. Göz Göz’de teknik direktör Tamer Tuna, Altınordu karşılaşmasında genç futbolcuları da görme fırsatı yakaladı.