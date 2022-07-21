Sarı-kırmızılılarda sezon sonunda sözleşmesi sona eren Adis Jahovic'in yeniden Göz-Göz'e dönebileceği belirtildi. Giresunspor, Pendikspor, Sakaryaspor ve Bodrumspor'la adı anılan Makedon golcünün Göztepe yönetiminden haber beklediği ve yeniden takımda yer almak istediği ifade edildi. Jahovic sosyal medya hesabından da Göztepe ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medya hesabına sarı-kırmızı kalpler koyan Jahovic'in, 'No Adis, No Party" yazması Göztepe'ye mesaj gönderdiği yorumlarına neden oldu. Göztepe'nin ayrıca eski forveti Umut Nayir için de nabız yokladığı iddia edildi. Geçen sezon Süper Lig 'de Giresunspor forması giyip 32 maçta 7 gol atan Umut'un yeniden kadrosuna dahil etmek isteyen kurmayların görüşmelere başladığı vurgulandı. Göztepe'nin 2016-2017 sezonunda 1'inci Lig'deki Play-Off şampiyonluğunda kadroda yer alan Jahovic ve Umut'u yeniden buluşturmayı planlayan kurmayların en kısa zamanda golcü sorununu çözeceği ifade edildi.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)