Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- Süper Lig'de ilk 3 haftada gol atamayıp yalnızca 1 puan toplayabilen Göztepe'de, son yıllarda takımın gelecekteki iskeletini oluşturmak için transfer edilen genç futbolcular şans bulamadı. Sarı-kırmızılıların bu sezon geleceğe yatırım yapmak amacıyla renklerine bağladığı Batuhan Kırdaroğlu ve Hüseyin Bulut, 1 dakika bile şans bulamadı. Yine yenilerden Veli Çetin ve Murat Paluli de hiç oynamadı. 20 yaşındaki gurbetçi Hüseyin, Antalyaspor, Beşiktaş ve Denizlispor maçlarında 21 kişilik kadroya dahi giremezken, Pendikspor'dan gelen 18 yaşındaki Batuhan, yalnızca Beşiktaş deplasmanında yedek oturdu. Veli sadece ilk haftadaki Antalyaspor müsabakasında kadroya girdi. Murat ise Antalyaspor ve Denizlispor karşılaşmalarında teknik direktör Tamer Tuna tarafından kadroya alındı ancak forma giyemedi.

Göztepe, geçen 2 sezonda da Süper Lig'de gençlerine şans vermedi. Tam 14 yıl sonra yer aldığı Süper Lig'de 2017-18 sezonunda kadrosunda Hakan Çinemre, Kerem Atakan Kesgin, Muhammed Enes Durmuş, Serkan Bakan, Doğanay Kılıç, Yavuz Aygün gibi isimleri bulunduran sarı-kırmızılılar bu gençlerden yararlanmadı. Göztepe'ye Fenerbahçe'den 23 yaşında gelen stoper Hakan sadece 1 lig maçında 27 dakika oynayıp çok ciddi şekilde sakatlandı. Çapraz bağları kopan ve geçen yıl sahalara dönen Hakan, 2018-19'da 1 dakika görev yapabildi. Bucaspor'dan 2017-18'in devre arasında transfer edilen orta saha Atakan 10 dakika görev aldı. Tıpkı Hakan gibi çapraz bağları kopan 19 yaşındaki oyuncu aylarca futboldan uzak kaldı. Beşiktaş'tan transfer edilen Muhammed Enes ise 2017-18'de Süper Lig'de 5 maçta toplam 90 dakika oynayabildi. Enes, ardından Gazişehir FK ve İstanbulspor'un yolunu tuttu.

Gaziantepspor'dan büyük umutlarla İzmir'e gelen orta saha Serkan sadece 1 kez resmi maçta sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi. Geçen sezon Türkiye Kupası'nda Nazilli Belediyespor ile oynanan maçta 90 dakika sahada kalan 18 yaşındaki futbolcu bir daha forma yüzü göremedi. Göztepe'nin 2 yıl önce yine Gaziantepspor'dan transferi Doğanay'ın da buradaki macerası uzun soluklu sürmedi. Göztepe'de 5 resmi maça çıkan Doğanay, önce Adanaspor'a ardından Kastamonuspor'a gitti. Göztepe'de 23 yaşındaki golcü Samed Ali Kaya da değerlendirilemeyen gençler arasına girdi. Menemenspor'da 2'nci Lig'de gol krallığı yaşayıp Göztepe'ye gelen oyuncu, Süper Lig'de 3 müsabakada toplam 20 dakika oynadı. Kupada da 3 maçta 270 dakika oynayan Samed, geçen sezon BŞB Erzurumspor'a, bu sezon da Adana Demirspor'a kiralandı. İsmail Köse, Gökay, Mahmut, Salim gibi gençler de bu süreçte kaybolup gitti.