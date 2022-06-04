Şu ana kadar Nidaye, Nwobodo, Burekovic, Di Santo ve Soner'le resmen yollarını ayırıp, İrfan Can, Halil, Berkan, Atınç ve Yalçın'ı iyi bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlayan sarı-kırmızılılarda kaleci Arda, Kahraman, Ege, Efe Can, Yusuf, Kerim, İzzet, Fırat, Atalay ve Yunus gibi isimlerle yola devam edileceği kaydedildi.

Göztepe 'nin teknik ekip kurulduktan sonra yabancı oyuncularıyla ilgili yol haritasını belirleyeceği açıklandı. Şu ana kadar Lourency, Baku, Tijanic, Mihojevic ve Piric'e teklif gelmedi. Stoperde görev yapan Arslanagic'e ise ülkesi Belçika'dan taliplerin olduğu dile getirildi.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)