Ligde 6 haftadır kazanamayan ve geçen hafta 9. sıraya gerileyen Göztepe ise 39 puanda kaldı. Son galibiyetini lige verilen aradan önceki 21. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor karşısında 2-0’lık skorla alan Göztepe, daha sonra çıktığı 6 maçta galibiyet alamadı.

Bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrılan Göztepe, bu süreçte Trabzonspor’a 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor’a 2-1, Fenerbahçe’ye 2-1 ve Gençlerbirliği’ne 3-1 yenildi. Sarı-kırmızılı ekip, Aytemiz Alanyaspor’la 3-3, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

Takımının tek golünü kaydeden ve bu sezon 7. golüne ulaşan Alpaslan Öztürk, gol sayısında takımın en golcü ismi Serdar Gürler’i yakaladı.