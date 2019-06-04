Ligde kalmayı son maçta başaran ve sezon boyunca en büyük sıkıntıyı forvette yaşayan Göztepe, transfere golcüden başladı. Sarı-Kırmızılılar, ikisi eski oyuncusu olmak üzere toplamda 3 flaş isimle ilgileniyor. Daha önce Göztepe formasını terleten Demba Ba ve Jahovic ile temas kuran İzmir ekibi, Trabzonspor’un yeni kontrat görüşmeleri yaptığı Rodallega’ya da teklifini iletti.

Daha önce Akhisar forması giyip, İzmir’de yaşayan Rodallega’ya, “Trabzonspor ne veriyorsa, bir fazlasını ödemeye hazırız” denildi. Göztepe, 3 forvetten 1’inin transferini kısa zamanda bitirmek amacında.