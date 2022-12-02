Pazar günü Adanaspor deplasmanına çıkacak Göztepe , golcülerinin sakatlığı ile sarsıldı. Önce Hüsamettin Yener'i kaybeden sarı-kırmızılı ekipte Obinna Mamah henüz iyileşmezken, Boşnak forvet Ajdin Hasic'in de Adanaspor deplasmanında görev yapamayacağı kaydedildi. Karın bölgesinden sakatlık geçiren Hasic'in tedavisine başlandı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda pazar günü Dyorex Boluspor'u seyircisiz maçta konuk edecek Altay'da ise kaleci sancısı başladı. Göztepe taraftarının saldırısına uğrayıp başında 4 santimetre açılma olan Ozan Evrim'in Boluspor'a karşı görev yapmasının çok zor olduğu öğrenilirken, Eren'in de henüz iyileşmediği bildirildi. Teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun üçüncü kaleci Mustafa Çalışkan'a 'hazır ol' emri verdiği kaydedildi.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)