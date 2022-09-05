Sezon başında Fenerbahçe 'nin 5 yıllık sözleşme yenileyip Göztepe 'ye kiralık olarak gönderdiği 18 yaşındaki milli futbolcu Emir Ortakaya, TFF 1. Lig'de geride kalan 4 haftada sarı kırmızılı formayla 90 dakika sahada kaldı ve oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekti.

Taraftarların da beğenisini kazanan genç yıldız; ilerleyen haftalarda performansını daha da arttıracağını ve tek hedeflerinin Göztepe'nin layık olduğu yere, Spor Toto Süper Lig 'e yükseltmek olduğunu belirtti.

Esat Soydabircan