Göztepe'de Emir Ortakaya'nın performansı dikkat çekiyor!
Sezon başında Fenerbahçe'nin 5 yıllık sözleşme yenileyip Göztepe'ye kiralık olarak gönderdiği 18 yaşındaki milli futbolcu Emir Ortakaya performansıyla dikkat çekiyor. İzmir ekibinin vazgeçilmezlerinden olan genç oyuncu ilerleyen haftalarda daha da iyi olacağını söyledi.
Sezon başında Fenerbahçe 'nin 5 yıllık sözleşme yenileyip Göztepe 'ye kiralık olarak gönderdiği 18 yaşındaki milli futbolcu Emir Ortakaya, TFF 1. Lig'de geride kalan 4 haftada sarı kırmızılı formayla 90 dakika sahada kaldı ve oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekti.
Taraftarların da beğenisini kazanan genç yıldız; ilerleyen haftalarda performansını daha da arttıracağını ve tek hedeflerinin Göztepe'nin layık olduğu yere, Spor Toto Süper Lig 'e yükseltmek olduğunu belirtti.
Esat Soydabircan