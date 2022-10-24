Fenerbahçe ile Mayıs 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan ve sezon başı Göztepe 'ye kiralanan Emir Ortaka, İzmir ekibinde dikkat çeken bir performans sergiliyor. Tüm maçlarda ilk 11'de sahaya çıkıp 810 dakika görev alan 18 yaşındaki stoper, hem yaptığı kritik müdahalelerle dikkat çekti, hem de oyun kurma yeteneği ile göze girdi.

Defansın göbeğinde sol stoper olarak görev yapan genç savunmacı, taraftarın da sevgilisi olmayı başarırken Türk futbolunda geleceği en parlak isimler arasında gösterilmeye başlandı.

Göztepe’de taraftarların bu sezon en çok beğendiği oyuncuların başında gelen Emir, Sarı Kırmızılı forma altında 9 haftada 810 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe, Arda Güler gibi Emir Ortakaya’yı da Gençlerbirliği altyapısından transfer etmişti. Yönetim, 18 yaşındaki stoperin sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattıktan sonra Göztepe’ye kiralamıştı.

Sarı-Lacivertliler, solak stoperin Göztepe'de maç tecrübesi kazandıktan sonra yeni sezonda A takım rotasyonunda yer almasını planlıyor. Emir Ortakaya, UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri’nde Ay-yıldızlı formayla çıktığı ilk maçında Azerbaycan filelerini havalandırmış, futboluyla da göz doldurmuştu.