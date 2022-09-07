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Göztepe'de Emir Ortakaya göz dolduruyor

Sarı-Lacivertliler, Arda Güler gibi Emir Ortakaya’yı da Gençlerbirliği altyapısından transfer etmişti. Yönetim, 18 yaşındaki stoperin sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattıktan sonra Göztepe’ye kiralamıştı. Genç savunmacı, İzmir ekibinin ligdeki 4 maçında da ilk 11’de sahaya çıktı ve 90 dakika süre aldı. Emir, 1. Lig ekibindeki performansıyla göz doldurdu.

07 Eylül 2022, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Göztepe'de Emir Ortakaya göz dolduruyor

Sarı-Lacivertliler, Arda Güler gibi Emir Ortakaya’yı da Gençlerbirliği altyapısından transfer etmişti. Yönetim, 18 yaşındaki stoperin sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattıktan sonra Göztepe ’ye kiralamıştı.

Genç savunmacı, İzmir ekibinin ligdeki 4 maçında da ilk 11’de sahaya çıktı ve 90 dakika süre aldı. Emir, 1. Lig ekibindeki performansıyla göz doldurdu. Sarı-Lacivertliler, solak stoperin Göztepe’de maç tecrübesi kazandıktan sonra yeni sezonda A takım rotasyonunda yer almasını planlıyor.

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