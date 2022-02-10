Göztepe , bugün Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçına hazır. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda bugün saat 20.30’da oynanacak maçta Beşiktaş’a konuk olacak olan Göztepe, dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde, teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde taktiksel çalışma yapan futbolcular, ikinci bölümde ise duran top organizasyonu gerçekleştirdi. Sarı- Kırmızılı kafile, idman sonrasında akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan İstanbul’a giderek kampa girdi.

Hedef kupada devam...