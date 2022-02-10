Göztepe'de El Maestro sürpriz peşinde
Süper Lig'deki 4 maçlık galibiyet serisi İzmir derbisinde bozulan Göztepe, güçlü rakibi Beşiktaş karşısında zafere ulaşıp Türkiye Kupası'nda yoluna devam etmek istiyor. Nestor El Maestro, oyuncularını zafer parolasıyla hazırladı.
Göztepe , bugün Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçına hazır. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda bugün saat 20.30’da oynanacak maçta Beşiktaş’a konuk olacak olan Göztepe, dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde, teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde taktiksel çalışma yapan futbolcular, ikinci bölümde ise duran top organizasyonu gerçekleştirdi. Sarı- Kırmızılı kafile, idman sonrasında akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan İstanbul’a giderek kampa girdi.
Hedef kupada devam...
- Ligdeki 4 maçlık galibiyet serisinin ardından İzmir derbisinde Altay’a 2-0 kaybeden Sarı-Kırmızılılar, güçlü rakibikarşısında zafere ulaşıp Türkiye Kupası’nda yola devam etmek istiyor. İzmir temsilcisinin teknik direktörü Nestor El Maestro, oyuncularını mutlak zafer parolasıyla hazırladı.