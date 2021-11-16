Sarı-kırmızılılarda cezası sona eren Nwobodo'nun yanı sıra sakatlıkları geçen Halil, Atınç ve Burekovic'in görev verilmesi halinde oynayacak duruma geldiği bildirildi.

Konyaspor karşılaşmasında sakatlanıp oyundan çıkan golcü Jahovic ve sağ bek Kerim için de seferberlik ilan edildi. Jahovic'in her geçen gün daha iyi duruma geldiği ve Makedon futbolcunun bir aksilik olmazsa Kayserispor deplasmanında forma giyebileceği öğrenildi. Kerim'in ise henüz durumunun netlik kazanmadığı ifade edildi.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)