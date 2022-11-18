Göztepe’de 'Efsane Tur' başlıyor

İzmir’in köklü kulübü Göztepe , önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Türkiye'nin en modern stadyumlarından birisi olan Gürsel Aksel Stadyumu, muhteşem bir deneyim için ziyaretçilerini bekliyor. Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu’nun kapılarını 23 Kasım Çarşamba günü stat turu için ziyaretçilerine açacak.

Turda birçok etkinliğe imza atılacak

Efsane Tur'da, rehberler eşliğinde Gürsel Aksel Stadyumu’nun çatısı da görücüye açılacak. Ziyaretçiler; saha kenarı, yedek kulübesi, soyunma odası, basın toplantı odası ve protokol locası gibi özel bölümleri keşfetme fırsatı yakalayacak. Penaltı atış etkinliği, Göztepe tarihi sunumu ve soru-cevap etkinliği ile de Efsane Tur'unu renklendiren bölümler olacak.

Öte yandan ziyaretçiler, Forma, VIP davetiye, isime özel anı bilet ve Göztepe Dergisi gibi hediyelere de sahip olacaklar.

İHA