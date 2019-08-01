Geçen sezonun ikinci yarısında sergilediği oyunla Göztepe'nin kümede tutunmasında büyük rol oynayan 33 yaşındaki futbolcunun, yeni sezonu iple çektiği bildirildi. Hem idmanlarda hem hazırlık maçlarında oldukça diri bir görüntü veren Deniz Kadah'ın teknik direktör Tamer Tuna'nın vazgeçilmezleri arasına girdiği vurgulandı. Göztepe'ye büyük bir bağlılık duyduğunu söyleyen Deniz'in, "Geçen sezon Bursaspor deplasmanında penaltı kaçırmama rağmen taraftarın bana verdiği desteği unutamam. Bu sezon çok daha iyi olacağız. Camiamızı güzel günler bekliyor" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Antalyaspor'dan transfer edilen Deniz, 2018-2019 sezonunun ilk yarısında yaşadığı sakatlıklardan dolayı Göztepe'ye katkı sağlayamadı. İkinci devre özellikle gerçek mevkisi olan forvet arkasında oynamaya başlayan Deniz Kadah, 7 gol atarak taraftarın gönlünde taht kurdu. Son 5 haftada müthiş bir özveri gösteren deneyimli orta saha, 33'üncü haftada 0-0 sona eren Bursaspor deplasmanında penaltı kaçırmış, 90 dakika bitiminde göz yaşlarını tutamamıştı. Göztepeli futbolseverler ise Deniz'i tribünlere davet edip, "Sen bizim kardeşimizsin" şeklinde tempo tutmuştu. Deniz 34'üncü haftada ise Ankaragücü maçında penaltıyı gole çevirerek Göztepe'nin 2-1 kazanmasını sağlayıp, kümede kaldığını ilan etmişti.

DHA