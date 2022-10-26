Göztepe’de Cumhuriyet şöleni yaşanacak

Spor Toto 1’inci Lig’de geçen hafta Yeni Malatyaspor’u deplasmanda 1-0 yenerek rahat nefes alan Göztepe , 29 Ekim Cumartesi günü evinde oynayacağı Altaş Denizlispor maçına odaklanırken, Gürsel Aksel Stadı’nda da Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanacak.

Sarı-kırmızılı futbolseverler Cumhuriyet’in 99’uncu kuruluş yıl dönümünde stadı adeta bayram yerine çevirecek. Tribünleri tamamen doldurması beklenen Göztepelilerin bayrak ve flamalarla görsel şölene hazırlandığı, Cumhuriyet’e özel koreografi gösterisi de hazırladığı ifade edildi.

Taraftarlar sosyal medya üzerinden organizasyon çağrılarında bulundu. Stada gelecek herkesin Türk bayraklarını da yanında getirmesini isteyen Göztepeli taraftarlar, "Bu anlamlı günde stadımızda Cumhuriyet coşkusunu en güzel şekilde yaşayacağız. Gürsel Aksel Stadı’nda bilet alan herkesin Cumhuriyet coşkusu tavan yapacak" şeklinde mesajlar yayınlandı. Karşılaşmanın biletleri de satışa çıktı. Bilet fiyatları 1’inci kategori 409, 2’nci kategori 272.5, 3’üncü kategori 136.5, 4’üncü kategori 98, 5’inci ve 6’ncı kategori 38 TL olarak belirlendi.

İZMİR, (DHA)



