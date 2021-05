Maçta Beşiktaş taraftarlarının stada alınmasına tepki gösterip evinde misafir konumuna düşmemek için protokol tribününde bile maçı izlemeyen Göztepe yönetimi karara büyük tepki gösterdi. Başkan Vekili Talat Papatya, yaptığı açıklamada o karşılaşmada statta olmayıp haksız bir yaptırım ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Papatya, "Göztepe olarak ligin son maçında trajikomik bir ceza yemiş bulunuyoruz. Kayıtlarda açıkça görünmesine rağmen, usulsüz seyirci alımını gerçekleştiren kurum temsilcisi ile cezayı kesen kurumun aynı olması hayret verici ve düşündürücüdür. Bu durum yavuz hırsızın iş başında olduğunun göstergesidir. Haklarımızı dayanakları ile sonuna kadar savunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı. Göztepeli taraftarlar da verilen cezaya sert tepki gösterirken, dün şok bir kararla görevini bıraktığını açıklayan Başkan Mehmet Sepil'e ise büyük destek verdi.

İSTİFA EDEN SEPİL'E DESTEK

Sarı-kırmızılı futbolseverler, sosyal medyada, "Bizi bırakma başkanım" adıyla açtığı hashtag kısa sürede Türkiye gündeminde yer aldı. Göztepeliler, sonuna kadar Başkan Sepil'e destek olacaklarını ifade eden mesajlar yayınladı. Göztepe taraftarı, "Başkan Sepil'in sonuna kadar yanındayız. Bu kulüp onunla büyüdü, onunla Süper Lig'e geldi. Başkanımızı asla bırakmayacağız, o da bizi bırakmayacak. Başkanımız geldiği günden bu yana bu kulübe çok şey kattı ama İzmir tarafından hep yalnız bırakıldı. Son 7 yılda kulübümüze yaptığını 96 yılda kimse yapmamıştır" gibi cümleler paylaştı.

SEPİL YURT DIŞINDA

Göztepe'de şok bir kararla 7 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinden ayrıldığını açıklayan Mehmet Sepil'in ise şu an için geri adım atmayacağı bildirildi. Yurt dışında bulunan Sepil'in 10 gün içinde İzmir'e gelip yönetim kurulu ile genel kurul gerçekleştireceği ifade edildi. Genel kurulda icra kurulunu oluşturacak Mehmet Sepil'in başkanlığını devredeceği vurgulandı. Şu an yönetim kurulunda yer alan Başkan Vekili Talat Papatya ve yönetici Can Kestelli'nin de icra kurulunda görev alacağı bildirildi.

TRANSFERDE ERK TOROS BEKLENTİSİ

Göztepe'de geçtiğimiz aylarda sportif direktörlük görevine getirilen ve kulüpten bir miktar hisse alan Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi'nin ortaklarından olan menajer Erk Toros'un transferde tam yetkili olacağı öğrenildi. Şu an hisselerin büyük bir bölümünü elinde bulunduran Mehmet Sepil'in bütçe, yönetim ve transferde geri planda duracağı, geçiş döneminde yalnız çok kritik kararlarda devreye gireceği kaydedildi. Sepil yönetimindeki Göztepe A.Ş'nin geçen haftalarda 30 milyon TL sermaye artırımına gittiği öğrenildi.

O ARAZİ TARLA OLDU

Torbalı Belediyesi tarafından daha önce altyapı tesisi inşaatı için Göztepe'ye tahsis edilip 2019 yılında yeni belediye yönetimi tarafından anlaşması feshedilen Pancar mevkiindeki 104 dönümlük araziye buğday ekildi. Torbalı Belediyesi'nin kontrolünde ekim, sulama ve bakımı yapılan araziden elde edilecek hasadın civarda oturan halkla paylaşılacağı açıklandı. Torbalı'da geçen ay vefat eden Belediye Başkanı İsmail Uygun'un yerine göreve seçilen Mithat Tekin, "100 dönümlük bu arazi bir nevi Göztepe A.Ş. olacakken şimdi Göztepe AŞ oldu" açıklamasını yaptı.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)