Sezonun genelinde hep rahat bir konumda olan sarı-kırmızılılar disiplini elden bırakmazken, teknik direktör Ünal Karaman da geldiğin günden bu yana fark yaratmayı başardı. Göztepe'nin başında 18'inci maçına çıkan deneyimli teknik adam 7'nci galibiyetini almanın mutluluğunu yaşadı. Göztepe, Karaman yönetiminde 5 beraberlik ve 6 da mağlubiyet elde ederken toplamda 26 puanı hanesine yazdırdı. Ege temsilcisinde Ünal Karaman'ın performansı hem camiaya hem de taraftara gelecek sezon için de büyük umut verdi.

Ünal Karaman ise maçtan sonra yaptığı açıklamada, oyuncuların saha içindeki duruşlarıyla gurur duyduğunu ifade etti. Karaman, "Güçlü bir camiaya, güçlü bir teknik adama ve oyunculara sahip Antalyaspor'a karşı dış sahada alınan galibiyet camiamız açısından çok önemli oldu. Ligin sonunun geldiği dönemlerde özellikle de kendi adına kısa vadedeki hedeflerini yakalamış takımların saha içi duruşları oldukça önem arz eder. Ben her şeye rağmen mücadele veren, oyun disiplininden kopmayan ve futbolun güzelliğini oyun iştahı ile yansıtan futbolcularımı kutluyorum. Bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun" dedi.

ESITI İLK YAŞADI

Göztepe'de Antalyaspor karşılaşmasında skoru 1-1'e getiren golü kaydeden Anderson Esiti de kariyerinde ilk yaşadı. Devre arasında Yunanistan'ın Paok takımından kiralanan Nijeryalı orta saha oyuncusu futbolculuk yaşamındaki ilk golünü atmayı başardı. Ceza sahası dışından güzel bir gole imza atıp 27 yaşında ilk sevincini yaşayan Esiti 90 dakika sahada kalarak iyi bir performans ortaya koydu. Halil Akbunar ise Antalya'da 2 asiste imza atarak maçın yıldızlarından oldu. Bu sezon gösterdiği performansla A Milli Takımı'na davet edilen Halil toplamda 9 gol atıp 9 da gol pası verdi.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)