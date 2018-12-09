Spor Toto Süper Lig’de 14 Aralık Cuma günü Bursaspor’la karşılaşacak Göztepe müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk olduğu Demir Grup Sivasspor’a 2-0 mağlup olan ve teknik direktör Bayram Bektaş’la yollarını ayıran Göztepe, Bursaspor maçı için ilk çalışmasını antrenör Ömer Faruk Mahir yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

Antrenmanın ilk bölümünde kuvvet koşusu yapan futbolcular idmanı 5’e 2 ile tamamladı.

Sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre, Deniz Kadah, Adama Traore ve Kerem Atakan Kesgin antrenmanda yer almadı.

AA