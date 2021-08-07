Takımdan ayrılması gündeme gelen 26 yaşındaki futbolcu, tüm hazırlık karşılaşmalarında şans bulurken, oynadığı futbolla da teknik ekibin gözüne girdi.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın her maçta şans verdiği orta saha oyuncusu 3-1 kazanılan Nazilli Belediyespor müsabakasında gol sevinci de yaşadı. Yeni sezonda takımda kalması beklenen Beykan'ın oldukça hırslı çalıştığı belirtildi. Geçen sezonun ikinci yarısında sadece 6 maçta görev yapan oyuncu 1 kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)