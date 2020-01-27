Göztepe’de Beto, galibiyeti kurtardı

Göztepe’nin Portekizli file bekçisi Beto, dün Beşiktaş karşısında ortaya koyduğu performansla kalitesini gösterdi.

Maç boyunca kalesine gönderilen 4 şuttan sadece 1’inde penaltıdan Burak Yılmaz’a geçit veren 37 yaşındaki file bekçisi, özellikle oyunun son anlarına damgasını vurdu. Mücadelenin son dakikalarına doğru Burak Yılmaz’la karşı karşıya pozisyonda tecrübeli oyuncunun kalesine gönderdiği topu çok klas bir şekilde çelen Beto, takımının kahramanı oldu.

Deneyimli isim, 90 dakikanın sona ermesinin ardından takım arkadaşlarının tebriklerini kabul ederken basın mensuplarına, “Kurtarışımdan daha önemli olan kazanmamızdı” dedi.