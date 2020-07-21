Göztepe’de belirsizlik!

Sezonun son maçında bu hafta Gürsel Aksel Stadı’nda Sivasspor’la karşı karşıya gelecek Göztepe’de büyük belirsizlik yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar’da sözleşmesi sona erecek 14 oyuncuyla ilgili şu ana kadar somut bir adım atılamazken, teknik direktör İlhan Palut’un da kulüpte geleceğinin belirsiz olduğu vurgulandı.