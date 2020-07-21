Göztepe’de belirsizlik!

2019-20 sezonunun son maçında Sivasspor’la sahasında karşı karşıya gelecek Göztepe’de büyük belirsizlik yaşanıyor. Sözleşmesi sona erecek 14 oyuncuyla ilgili şu ana kadar somut bir adım atılamazken, teknik direktör İlhan Palut’un da geleceğinin belirsiz olduğu vurgulandı.

21 Temmuz 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Göztepe’de belirsizlik!

Sezonun son maçında bu hafta Gürsel Aksel Stadı’nda Sivasspor’la karşı karşıya gelecek Göztepe’de büyük belirsizlik yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar’da sözleşmesi sona erecek 14 oyuncuyla ilgili şu ana kadar somut bir adım atılamazken, teknik direktör İlhan Palut’un da kulüpte geleceğinin belirsiz olduğu vurgulandı.

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