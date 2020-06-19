Göztepe’de başkana büyük destek geldi

Geçen yıldan sonra tekrar alevlenen satış veya başka bir gruba bir miktar hisse devri tartışmaları sonrası yönetim yurtiçi ve yurt dışından kulübe talipler olduğunu doğrulayıp günümüz şartlarında büyümek için birleşme tekliflerine yeşil ışık yakarken, sosyal medya üzerinden bildiriler yayınlayan gruplar, Başkan Sepil’in yanında saf tuttu.

Kulübü 2014 yılında Altınbaş Holding’den devralıp takımı 2017’de 14 yıl sonra Süper Lig’e taşıyan, bu süreçte Urla Adnan Süvari Tesisleri ve Gürsel Aksel Stadı’nı Göztepe’ye kazandıran Sepil’in büyük emekler verdiğini belirten taraftarlar, başkanın haberlerin ardından ağır eleştirilere maruz kalmaması gerektiği görüşünde birleşti.