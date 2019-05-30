Kadrosunda köklü değişimlere gitmek için çalışmalarına erken başlayan Sarı-Kırmızılılar eski golcüsü Demba Ba’yı takıma döndürmek için kolları sıvadı.

Özellikle geride bıraktığımız sezonda yabancı oyuncu transferlerinden istediği verimi alamayan Göztepe’nin Demba Ba ile temaslara başladığı vurgulandı. Sezonun ikinci yarısında Medipol Başakşehir’e gelen ancak burada fazla forma şansı bulamayan dünyaca ünlü Senegalli golcünün Başkan Mehmet Sepil’e haber göndererek, “Göztepe’ye gelmek istiyorum” dediği öğrenildi.