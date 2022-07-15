Göztepe’de Atınç sancısı

Çapraz bağlarından sakatlanan deneyimli stoperin sezon başından bu yana tedavi gördüğü bildirildi. Bir dönem transferde adı Beşiktaş ’la anılan Atınç’ın 3 hafta sonra tedavisinin tamamlanacağı ve idmanlara başlayacağı kaydedildi. Daha önce de ciddi sakatlıklar yaşayan Atınç uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Öte yandan Göztepe , Medipol Başakşehir’in genç kalecisi Berkin Özgür’ü resmen kadrosuna dahl etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Berkin’le 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalandı.

DHA