Sezon başında büyük umutlarla Göz-Göz'e gelmesine rağmen geride kalan 7 maçın sadece 3'ünde oynayan Ali, hiç 11'de şans bulamadı. Yaşadığı sakatlıktan dolayı da maç kaçıran 22 yaşındaki golcü toplamda 39 dakika süre aldı.

Beşiktaş 'tan kiralanan Boşnak forvet Hasic de şu ana kadar istikrarlı bir görüntü ortaya koyamadı. Takıma en geç katılan oyunculardan olan 21 yaşındaki futbolcu yalnızca 2 müsabakada görev yapabildi. Hasic, Boluspor deplasmanından oyuna ikinci yarıda girerken, 1-0 kazanılan Altınordu derbisine 11'de başladı. Ancak genç futbolcu o maçta da ilk yarı sonunda oyundan alındı. Hem Ali Akman hem de Hasic son Pendikspor sınavında ise görev yapmadı. İki futbolcunun herhangi bir sakatlık probleminin bulunmadığı, Tuzlaspor maçında sahada olacakları bildirildi.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)