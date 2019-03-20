Göztepe’de Akhisarspor maçı hazırlıkları başladı

Ligde cumartesi günü konuk olduğu Beşiktaş’a 1-0 mağlup olan Göztepe, 3 günlük iznin ardından Akhisarspor maçı hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki idmanın ilk bölümünde pas çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde ise dar alanda oyun çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte ülkelerinin milli takımlarında bulunan Beto, Andre Poko, Lumor Agbenyenu, Lamine Gassama ve Celso Borges’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin antrenmanda yer almadı.

Öte yandan Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin lige verilen arada iki hazırlık maçı oynayacağı bildirildi.

Göztepe’nin 23 Mart Cumartesi günü saat 16.30’da İzmir Atatürk Stadı’nda seyircisiz oynanacak müsabakada Altınordu ile karşılaştıktan sonra 27 Mart Çarşamba günü de Denizli Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da Abalı Denizlispor’la mücadele edeceği belirtildi.