Göztepe’de Abramovich iddiası gündemi sarstı

Kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulundurarak 22 Mart'ta 8 yıldır sürdürdüğü başkanlıktan istifa eden Mehmet Sepil, Göztepe AŞ'deki paylarını devretmek için uluslararası bir yatırım bankasına yetki verirken, geçen haftalarda da adı İzmir temsilcisiyle anılan Abramovich'in resmen kulübü devraldığı iddia edildi.

İngiltere Premier Ligi'nin dev kulübü Chelsea'de 19 yıl başkanlık yapıp döneminde kulübe 5 lig, biri geçen sezon olmak üzere 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşatan Rus oligarkın Göztepe'yi aldığı iddiası Türkiye'nin yanı sıra tüm dünya çapında gündem oldu. Sosyal medya ve basın bu iddiayla sarsılırken, Göztepe'nin özel bir kripto para platformunda işlem gören sanal parası Göztepe Fan Token'ın fiyatı saatler içinde binlerce alıcıyla 48 TL'lerden 84 TL'ye kadar ulaşıp neredeyse yüzde yüz prim yaptı. Ancak haberin yayılmasından birkaç saat sonra Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Mehmet Sepil ve Başkan Vekili Talat Papatya, haberlerin asılsız olduğunu resmen açıkladı.

​Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan sonra İngiltere'deki mal varlıklarına el konulup Chelsea de elinden alınan Abramovich'in Göztepe'ye talip olduğu iddiası 22 Mart'ta Mehmet Sepil istifa ettiğinde de Göztepe'nin kripto parasının değerini fırlatmıştı. Avrupa'daki 2 lüks yatını yaptırımlar nedeniyle Marmaris ve Bodrum'a demirleten, Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk rolü üstlenip geçen hafta İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen barış görüşmelerine de katılan Abramovich ve temsilcilerinin kulüp yetkilileriyle devir için hiçbir temas kurmadığı vurgulandı. Göztepe'yi devralmakla ilgili daha önce İngiliz kulübü Southampton'un en büyük hissedarı Danimarkalı CEO Rasmus Ankarsen ve Fenerbahçeli eski yönetici Hulusi Belgü girişim yapmıştı.

NDIAYE RESMEN ÇİN'DE

Göztepe'de Cherif Ndiaye resmen Çin'e satıldı. Son 2 sezondur sarı-kırmızılı formayı terleten Senegalli golcü beklenildiği gibi Çin Halk Cumhuriyeti’ne transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Cherif Ndiaye'nin transferi ve bonservis bedeli konusunda Çin ekibi Shanghai Port ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Cherif’e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Geçen sezon Hırvatistan’ın Gorica takımından kiralanan 26 yaşındaki golcü ilk yılında 39 maça çıkıp 10 gol kaydetti. Bu sezon ise bonservisi alınıp 30 maçta formayı sırtına geçiren Ndiaye yine 10 gol attı.

EN AZ KOŞAN TAKIM TEPKİSİ

Süper Lig’de kümede kalmak için çırpınan Göztepe, geçen hafta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ’a 3-0 kaybederken, takımın kat ettiği koşu mesafesi taraftarın tepkisine neden oldu. Sarı-kırmızılılar 31’inci hafta itibariyle toplam 104 kilometre koşu mesafesiyle 20 takım arasında sonuncu oldu. Taraftarlar ise oyuncuları mücadele etmemekle suçladı. Futbolseverler, formanın hakkını vermeyen futbolcuları kesinlikle görmek istemediklerine dair mesajlar yayınladı. Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya dün kadroda şimdiden eleme yapılacağını açıklayıp aklı sarı-kırmızılı kulüpte olmayan oyunculara sezon sonuna kadar izin verileceğini duyurmuştu.

DHA