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Göztepe’de 4 futbolcu kart sınırında

Göztepe’nin Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesinde 4 futbolcusu sarı kart sınırında bulunuyor.

22 Aralık 2021, Çarşamba 16:00 Son Güncelleme:
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Göztepe’de 4 futbolcu kart sınırında

Spor Toto Süper Lig ’in 18. haftasında Göztepe , yarın Beşiktaş ’a konuk olacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Kaleci İrfan Can Eğribayat, sağ bek Murat Paluli, orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ve Makedon santrfor Adis Jahovic sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, Beşiktaş mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde ilk yarının son haftasında oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında cezalı duruma düşerek takımlarını yalnız bırakacak.

İHA

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