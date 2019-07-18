Göztepe yine evinde başlıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig'de üst üste üçüncü sezonunu geçirmeye hazırlanan Göztepe, lig maratonuna yine evinde başlayacak. Futbol Federasyonu'nun İstanbul Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen fikstür çekiminde Göz-Göz ilk hafta Antalyaspor'la eşleşti. Son 3 sezondur ilk maçları Bornova Stadı'nda oynayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'e 14 yıl sonra döndüğü 2017-18'de ilk hafta Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kalıp geçen sezon Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenildi. 16 Ağustos'ta start alacak yeni sezonda ilk hafta Antalya'yı konuk ettikten sonra 2. hafta Beşiktaş deplasmanına çıkacak Göztepe, 3. haftada Ege derbisinde Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.

Göztepe, sezonun ilk yarısında 10. haftada Trabzonspor deplasmanına çıkıp İzmir'de 13. haftada Fenerbahçe, 16. haftada ise Galatasaray'la karşılaşacak. Göz-Göz devreyi 17. haftada Sivasspor deplasmanında kapatacak. İnşaatı süren yeni evi Gürsel Aksel Stadı'na bu sezonun ikinci yarısında kavuşmayı hedefleyen İzmir temsilcisi, stat ikinci yarının başına yetiştirilebilirse tarihi açılışı 19. haftada Beşiktaş'ı ağırlayarak yapacak. Yeni stat ikinci yarının başında kapılarını açtığı takdirde Göztepe'nin 3 yıldır iç saha maçlarını oynadığı Bornova Stadı'nda ağırlayacağı son rakip Galatasaray olacak. Riva'daki kura çekiminde rakiplerinin aksine yine serbest fikstür çeken Göz-Göz, üst üste 3. kez dezavantaj sağladığı iddia edilen serbest fikstürle oynayacak.

HAZIRLIK MAÇLARI BELLİ OLDU

AFYONKARAHİSAR'daki ilk etap kampına başlayan Göztepe'nin oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında 20 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek Göz-Göz, 25 Temmuz'da Menemenspor, 1 Ağustos'ta ise Yukatel Denizlispor'la özel maç oynayacak. Tüm maçlar Afyon Kocatepe Spor Kompleksi Zafer Stadı'nda yapılacak. Eskişehirspor'la oynanacak ilk karşılaşmada tribüne seyirci alınmayacak.

KOMBİNELER BİTİYOR

GÖZTEPE'de taraftarlar yeni sezon öncesi Bornova Stadı'nda yarım devreliğine satışa çıkan kombine biletlere yoğun ilgi gösteriyor. Maraton tribünde kombine biletlerin tamamı biterken numaralı tribünde 48, VIP tribünde ise 52 adet kombine kaldı. Kale arkası tribünde ise önceki 2 sezonda olduğu gibi yine kombine satışı yapılmayacak.