Süper Lig'de ilk haftayı galibiyet alamadan tamamlayan Göztepe ile Yeni Malatyaspor, 2. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Koronavirüs salgını yüzünden evinde oynadığı son 26 maça seyircisinden yoksun çıkan sarı-kırmızılılar 533 gün sonra taraftarına kavuşacak olmanın heyecanını yaşarken, sahasında son 4 maçı ise kazanamadı. Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, evinde 3 puana uzanmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor 'a 5-1 kaybeden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Malatyaspor ise evine galibiyetle dönmenin ve moral depolamanın hesaplarını yapıyor.

Göztepe-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. 22 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Göztepe-Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler:

Göztepe: İrfan, Murat, Arslanagic, Atınç, Berkan, Soner, Nwobodo, Halil, Tijanic, Ndiaye, Jahovic

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Haddadi, Buğra, Mallan, Aabid, Hafez, Mustafa, Adem, Tetteh