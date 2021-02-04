Süper Lig'de üst üste Beşiktaş ve Denizlispor'a 2-1'lik skorlarla Göztepe, 23. hafta maçında evinde Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarını kayıpsız geçtikten sonra Ünal Karaman yönetiminde Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor’a yenilen Göztepe’nin 25 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu yer almıyor. Geçen hafta Fatih Karagümrük’le berabere kalan Yeni Malatyaspor ise 23. haftaya 28 puanla girdi. Malatya ekibinde cezalı Kubilay Kanatsızkuş ile sakatlığı bulunan Teenage Hadebe zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

İki takımın Süper Lig’deki 7 karşılaşmasında Göztepe’nin 1, Yeni Malatyaspor’un 3 galibiyeti bulunurken, 3 karşılaşma da berabere tamamlandı. Göztepe’nin 9 gol attığı karşılaşmalarda, Yeni Malatyaspor fileleri 12 kez havalandırdı. Göztepe’nin İzmir’de rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor.

Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Turgut Doman düdük çalacak. Saat 16.00’da başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın skor takibi haberimizde olacak.

Göztepe - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler:

Göztepe: İrfan Can, Murat, Mihojevic, Titi, Berkan, Nwobodo, Zulj, Soner, Halil, Tripic, Ndiaye

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Semih, Wallace, Bülent, Acquah, Ahmed, Lukoki, Adem, Umut, Tetteh