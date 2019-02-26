Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 27 Şubat Çarşamba günü Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Çeyrek finalin ilk maçını Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 kazanmıştı. İki takımda yarı finale kalmak için mücadele edecek.

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Göztepe - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

27 Şubat Çarşamba günü Bornova Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçta, hakem Serkan Çınar düdük çalacak. Karşılaşma Aspor'dan canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER:

Göztepe: Beto, Tayfur, Kadu, Titi, Berkan, Alpaslan, Castro, Serdar, Yasin, Deniz, Ghilas

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Seth, Ahmet Ildız, Mustafa, Bülent, Murat, Aleksic, Chebake, Barış Alıcı, Guilherme, Eren Tozlu

Malatyaspor'da, yeni iyileşen Murat Akça da Göztepe maçında ısınırken sakatlandı. Murat'ın yerine orta saha oyuncusu Ahmed Ildız ilk 11'e alındı.

İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Göztepe'nin yarı finale çıkabilmesi için müsabakadan 2 veya daha fazla farkla galip gelmesi gerekiyor. İzmir ekibinin 1-0 üstünlüğünde karşılaşma uzayacak. Evkur Yeni Malatyaspor ise her türlü galibiyet, beraberlik ve gol attığı tek farklı mağlubiyette turu geçen taraf olacak.

Tur atlayacak ekip, Hatayspor'u eleyen Galatasaray'la yarı finalde karşılaşacak.

Göztepe'de 4 eksik

Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası öncesi Göztepe'de Lumor Agbenyenu'nun yanı sıra Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

Ligde istediği sonuçları alamayan ve 3-1 mağlup tamamlanan Trabzonspor maçının ardından teknik direktör Kemal Özdeş'le yollarını ayıran ve Tamer Tuna'yı takımın başına getiren Göztepe, 23. haftanın ardından 15. sıraya kadar geriledi.

Evkur Yeni Malatyaspor'da 5 isim sakat, 1 isim cezalı

Evkur Yeni Malatyaspor'da ise Arturo Mina, Erkan Kaş, Aboubakar Kamara, Robin Yalçın ve Thievy Bifouma'nın sakatlıkları bulunuyor.

Malatya ekibinin önemli oyuncularından Adem Büyük ise Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda bulunuyor.

Sarı-siyahlı takım Göztepe ile bu sezon ligde oynadığı 2 maçı da kazanmıştı.