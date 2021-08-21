Göztepe-Yeni Malatyaspor CANLI

Süper Lig'de ilk haftayı galibiyet alamadan tamamlayan Göztepe ile Yeni Malatyaspor, 2. hafta maçında kozlarını paylaşıyor. Koronavirüs salgını yüzünden evinde oynadığı son 26 maça seyircisinden yoksun çıkan sarı-kırmızılılar 533 gün sonra taraftarına kavuşacak olmanın heyecanını yaşarken, sahasında son 4 maçı ise kazanamadı. Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, evinde 3 puana uzanmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor 'a 5-1 kaybeden ve sezona kötü bir başlangıç yapan Malatyaspor ise evine galibiyetle dönmenin ve moral depolamanın hesaplarını yapıyor.

Maçtan önemli dakikalar

Göztepe-Malatyaspor maçı başladı.

14. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatya atağında Mustafa'nın ortasına Tetteh dokundu, top Arslanagic'in eline çarptı. Bahattin Şimşek beyaz noktayı gösterdi. Şimşek VAR monitöründen pozisyonu tekrar izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

21.dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sol kanattan hareketlenen Jahovic çaprazdan ceza alanına girdi şutunda savunmadan seken top az farkla kornere gitti.

Göztepe-Yeni Malatyaspor 11'ler:

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Cherif, Halil, Beykan, Jahovic

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Mustafa, Aabid, Adem, Wallace, Mallan, Semih, Tetteh, Hagez, Jospin

Göztepe - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından notlar

Süper Lig'in 2'nci haftasında Göztepe, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Koronavirüs salgını sebebiyle son olarak 7 Mart 2020 yılında Medipol Başakşehir maçında taraftarıyla oynayan Göztepe, 533 gün sonra Gürsel Aksel Stadyumu’nda taraftarıyla buluştu. İzmir temsilcisi, 26 Ocak 2020’de kapılarını açan stadında yalnızca 3 maçını seyircili oynamıştı.

Göztepe’de Teknik Direktör Ünal Karaman, geçen hafta oynanan Antalyaspor karşılaşmasının 11’inden tek değişiklik yaptı. Tijanic’i kızağa çeken Karaman bu oyuncunun yerine Beykan’a ilk 11’de şans verdi. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Kahraman, Lourency, Baku ve Atakan da karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Öte yandan Karaman, teknik direktörlük kariyerinde kulüp takımlarında 200’üncü karşılaşmaya çıktı.

Karşılaşmadan önce 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda paralel barda bronz madalyayı kazanarak ülkemize cimnastikte tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getiren Göztepeli sporcu Ferhat Arıcan onurlandırıldı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Arıcan’a saha içinde plaket takdim etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da ‘Göztepe’nin gururu Ferhat Arıcan’ diye tezahürat yaparak Arıcan’ı bağrına bastı.

Konuk Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör İrfan Buz, geçen hafta oynadıkları ve 5-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının 11’inde tek değişikliğe gitti. Buz, Rahman Buğra Çağıran’ın yerine Jospin’e formayı verdi. Malatya temsilcisinde hafta içinde Fenerbahçe ’den transfer edilen Sadık Çiftpınar da müsabakaya yedek kulübesinde başladı.





Göztepe-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. 22 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.



