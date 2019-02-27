Göztepe - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Çeyrek finalin ilk maçını Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 kazanmıştı. İki takımda yarı finale kalmak için mücadele ediyor. Saat 20.00'de başlayan maçı Serkan Çınar yönetiyor. Karşılaşma ASPOR'dan naklen yayınlanıyor.

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Maç başladı...





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İLK 11'LER:

Göztepe: Beto, Tayfur, Kadu, Titi, Berkan, Alpaslan, Castro, Serdar, Yasin, Deniz, Ghilas

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Seth, Ahmet Ildız, Mustafa, Bülent, Murat, Aleksic, Chebake, Barış Alıcı, Guilherme, Eren Tozlu

Malatyaspor'da, yeni iyileşen Murat Akça da Göztepe maçında ısınırken sakatlandı. Murat'ın yerine orta saha oyuncusu Ahmed Ildız ilk 11'e alındı.

Nasıl tur atlarlar?

İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Göztepe'nin yarı finale çıkabilmesi için müsabakadan 2 veya daha fazla farkla galip gelmesi gerekiyor. İzmir ekibinin 1-0 üstünlüğünde karşılaşma uzayacak. Evkur Yeni Malatyaspor ise her türlü galibiyet, beraberlik ve gol attığı tek farklı mağlubiyette turu geçen taraf olacak.

Tur atlayacak ekip, Hatayspor'u eleyen Galatasaray'la yarı finalde karşılaşacak.