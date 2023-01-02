Sezon başında Yılport Samsunspor'dan Göztepe 'ye dönen ve gösterdiği performansla takımın en etkili isimlerinden biri olan Yasin ile önümüzdeki sezon da yola devam edileceği kaydedildi.

1 yıllık sözleşme imzalayan Yasin ile görüşmelere başlayan yönetimin olumlu yanıt aldığı ve en kısa zamanda sözleşmenin uzatılacağı kaydedildi. Göztepe'ye ilk olarak 2018-2019 sezonunda Galatasaray 'dan gelen 35 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonunun devre arasında Sivasspor 'a gitti. Ardından Samsunspor'un yolunu tutan Yasin, tekrar İzmir ekibine döndü. Bu sezon ligde 18 maçta boy gösteren oyuncu, 5 gol atıp 2 de asist yaptı. Mücadelesi ve hırsıyla da taraftarını takdirini toplayan Yasin'in de futbolculuk kariyerini Göztepe'de noktalamak istediği vurgulandı.

DHA