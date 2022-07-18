Geçen sezonu Samsunspor’da geçiren 35 yaşındaki futbolcu Yasin Öztekin, eski takımı Göztepe ’ye döndü. Sarı-Kırmızılılar, deneyimli oyuncuyla en kısa sürede resmi sözleşmeyi imzalayıp takıma dahil olacağı kaydedildi. Göztepe’ye 2018-2019’da Galatasaray ’dan transfer olup, toplam1.5 sezon Süper Lig’de forma giyen deneyimli kanat oyuncusunun, kaptanlık görevini de üstleneceği belirtildi. İzmir ekibinde 42 karşılaşmaya çıkan Yasin Öztekin, 10 gol attı.

Feyzi de geliyor

Göztepe, ayrıca Kasımpaşa’nın kanat oyuncusu Feyzi Yıldırım’ı da bitiriyor. Sağ bek ve kanatlarda oynayabilen 26 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin en kısa zamanda biteceği öğrenildi. Eskişehirspor altyapısında yetişen ve bu kulüpte profesyonel olan deneyimli futbolcu, Afjet Afyonspor, Niğde Belediyespor, Nazilli ve Kasımpaşa’da görev aldı.