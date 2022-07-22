Göztepe, Yasin Öztekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Göztepe , Samsunspor'dan ayrılan eski futbolcusu Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı.

İzmir ekibinden yapılan açıklamada tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2018/19 ve 2019/20 sezonlarında 1,5 yıl şanlı formamız ile mücadele eden Yasin Öztekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Yasin Öztekin'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz."



