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Göztepe, yarın Kasımpaşa’yı ağırlayacak

Süper Lig’de son 2 maçını kayıpsız geçen Göztepe, 27. haftada yarın Kasımpaşa’yı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmada, hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

27 Şubat 2021, Cumartesi 10:50 Son Güncelleme:
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Göztepe, yarın Kasımpaşa’yı ağırlayacak

Ligde Başakşehir’den sonra Fenerbahçe’yi de mağlup eden Göztepe, bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini almak için Kasımpaşa karşısında mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Zlatko Tripic’in sakatlığı bulunuyor.

Ligde çıktığı son 5 maçta sadece geçen hafta Fatih Karagümrük’ü mağlup etmeyi başaran Kasımpaşa, deplasmanda ise galip gelemediği son 3 karşılaşmada sadece 1 puan aldı.

Kasımpaşa ile 16. randevu

Süper Lig’de Kasımpaşa ile yaptığı 15 karşılaşmada rakibini sadece ilk maçta mağlup eden Göztepe, sonra oynadığı 14 müsabakada 7 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Kasımpaşa filelerine 10 gol bırakan Göztepe, kalesinde 21 gol gördü.

İzmir temsilcisi, iç sahadaki 7 maçta ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Ligin ilk devresinde iki takım golsüz berabere kalmıştı.

AA

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