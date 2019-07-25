Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- Süper Lig'de 2019-2020 sezonu öncesi kadrosuna Galatasaray'dan Eren Derdiyok, Menemenspor'dan Veli Çetin, Hatayspor'dan Murat Paluli, Pendikspor'dan Bahadır Kırdaroğlu ve Borussia Dortmund'dan Hüseyin Bulut'u dahil eden Göztepe yabancı transferinde sessiz kaldı.

Geride kalan son 2 sezonda birçok yabancı futbolcuya yaz döneminde imza attıran sarı-kırmızılı yönetim bu kez işi ağırdan almayı tercih etti. Hem nokta atışı yapmak hem de bütçeyi sarsmamak için yoğun çaba sarf eden kurmaylar tercihini şimdiye kadar genç ve yerli oyunculardan yana kullandı. Göztepe, tam 14 yıl sonra mücedele ettiği Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda 11 yabancı oyuncuyla sözleşme imzaladı.

EN ÇOK BETO SEVİLDİ

Göz-Göz, Sporting Lizbon'dan kaleci Beto, Basel'den Traore, Standard Liege'den Kosanovic, Ponte Preta'dan Kadu, Başakşehir'den Rotman, Bastia'dan Ngando, Gaziantepspor'dan Ghilas, Eupen'den Peybernes, Newcastle United'ten Gouffran, Kasımpaşa'dan Castro ve Scarione'yi aldı. Ancak Göztepe o sezon transfer ettiği çoğu yabancısından verim sağlayamadı. O yıldan bu zamana sadece kaleci Beto ve orta saha Castro önemli performans gösterip takımda kalmayı başardı. Kariyerinde Avrupa şampiyonlukları bulunan Beto, taraftarın en sevdiği isim olurken, kaptanlığa kadar yükseldi. Castro da Göztepe'de çalışan teknik adamların hep vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı.

VERİM ALINAMADI

Göztepe, 2018-2019 sezonunda ise bu defa 6 yabancıyla söz kesti. İzmir ekibi, Velez'den Grillo, Bursaspor'dan Titi, Deportivo'dan Borges, Norwich City'den Jerome, Osmanlıspor'dan Cikalleshi ve Alanyaspor'dan Gassama'yı renklerine bağladı. Göztepe, geçen sezon yine bazı yabancılarından istediği verimi alamadı. Cikalleshi ile devre arasında yollarını ayıran Göztepe, Grillo ve Borges'i ise 2019-2020 sezonu için gözden çıkardı. Gassama, Titi ve Jerome ise geçen sezon birçok maçta forma giyme şansı buldu. Göztepe 2017-2018'in devre arasında Karabükspor'dan Poko, Vitoria'dan Reis ve Başakşehir'den Demba Ba'yı transfer etti. Göztepe'de Ba sadece yarım devre oynarken, Poko ile Reis kulüpte kaldı.

7 OYUNCU GÖZDE

Geçen yıl ise devre arasında yabancı sol bek transferi gerçekleştirildi. Sol bek Traore'nin çok ciddi şekilde sakatlanmasının ardından Sporting Lizbon'dan Agbenyenu kiralandı. Ancak genç Ganalı'nın gösterdiği performans yeterli olmadı ve Göztepe oyuncuyla vedalaştı. Göztepe'nin son 2 yılda transfer ettiği yabancılardan Beto, Castro, Titi, Reis, Gassama, Jerome ve Poko yeni sezonda teknik direktör Tamer Tuna'nın tercih edeceği isimler oldu. Kosanovic, Traore, Kadu, Scarione, Ngando, Ghilas, Peybernes, Gouffran, Demba Ba, Agbenyenu ve Cikalleshi'nin Göztepe macerası çoktan sona ererken, Borges ve Grillo da resmen olmasa bile sarı-kırmızılılar için fiilen bitti.

Göztepe'nin 2017-2018 yaz dönemi yabancı transferleri:

Traore- Basel

Kosanovic- Standard Liege

Beto- Sporting Lizbon

Kadu- Ponte Preta

Castro - Kasımpaşa

Scarione- Kasımpaşa

Rotman - Başakşehir

Ngando- Bastia

Ghilas - Gaziantep

Peybernes - Eupen

Gouffran - Newcastle

2018-2019 yaz dönemi:

Grillo - Velez

Titi - Bursaspor

Borges - Deportivo

Jerome - Norwich City

Cikalleshi - Osmanlıspor

Gassama - Alanyaspor

2019-2020 yaz dönemi:

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